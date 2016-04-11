Нацбанк має намір скоротити рівень готівки в економіці

Україна належить до групи країн з високим показником рівня готівки в економіці, і Національний банк України має намір скоротити цей показник.

Про це повідомляється на сторінці НБУ у соцмережі Facebook з посиланням на заяву заступника глави регулятора Владислава Рашкована в ході зустрічі з представниками ринку по основним напрямкам розвитку безготівкових розрахунків за участю Американської торгової палати в Україні.

"Співвідношення грошової бази до ВВП України складає 18,1%. Разом з тим, аналогічний показник для Польщі становить 7,5%, там в будь-якому трамваї можна розрахуватися карткою", - сказав Рашкован.

За його словами, за допомогою розвитку безготівкових розрахунків розвинуті країни знижують рівень використання готівки, що сприяє зростанню економіки, підвищує рівень прозорості та спонукає до активного розвитку сучасних сервісів і технологій.

Також Рашкован повідомив, що центральний банк цього року буде фокусувати свої зусилля, в тому числі, для реалізації проекту з cashless-економіки, що повністю відповідає цілям Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в березні порівняно з лютим знизився на 0,4% – до 327,224 мільярда гривень.

У 2015 році обсяг грошової бази в Україні виріс на 0,8% – до 336 мільярдів гривень.