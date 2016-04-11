Нацбанк вводить в обіг нову 500-гривневу банкноту

Національний банк України сьогодні, 11 квітня, запустив в обіг оновлену банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року з удосконаленою системою захисту, повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко на брифінгу.

"Банкнота з посиленим захистом і вводиться в обіг 11 квітня 2016 року, - сказав він і звернув увагу, що введення банкнот проводиться в межах планового випуску на поточний рік. - Банкноти перебуватимуть в обігу одночасно з банкнотами зразка 2006 року, і громадянам не потрібно проводити обмін старих банкнот на нові", - підкреслив він.

Також Зайвенко повідомив, що станом на 1 квітня поточного року в обігу було 234,5 мільйона штук банкнот номіналом 500 гривень, і назвав основним фактором введення нових банкнот посилення їхньої безпеки в рамках європейських стандартів, рекомендують періодично оновлювати грошові знаки.

За інформацією НБУ, з сьогоднішнього дня купюра нового зразка доступна громадянам у відділеннях банків, а також у банкоматах Національної системи масових електронних платежів "ПРОСТІР".

У НБУ повідомили, що розміри оновленої банкноти не змінилися, а колірна гамма також не зазнала змін, основні оновлення торкнулися дизайн та захисні елементи купюри.

Зокрема, на банкнотах введені нові захисні елементи для візуального контролю з оптико-змінними ефектами, які перевіряються при зміні кута нахилу банкноти. Це "віконна" захисна стрічка з яскраво вираженим кинематическим ефектом, а також елемент SPARK або зображення, на окремих ділянках якого спостерігаються поступові переходи від одного кольору до іншого.

Відповідаючи на питання журналістів, Зайвенко не став називати точний обсяг випуску банкнот нового зразка, пояснюючи це тим, що регулятор має намір замінювати старі банкноти новими поступово, по мірі їх зносу.

Також представник НБУ не став прогнозувати майбутні рішення регулятора про випуск нових банкнот інших номіналів.

"Все, що стосується оновлення банкнотно-монетного ряду, є конфіденційною інформацією", - пояснив Зайвенко, зазначивши, що НБУ повідомить про випуски нових банкнот відразу після прийняття відповідного рішення.

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Як повідомляв УНІАН, запровадження в обіг нових 500-гривневих банкнот проводиться в межах планового випуску на 2016 рік і обмінювати банкноти зразка 2006 року на нові не потрібно, оскільки купюри зразка 2006 і 2015 років перебуватимуть в обігу одночасно.

Також зазначається, що Нацбанк почав роботу над оновленням номінального ряду банкнот зразка 2003-2007 років у 2012 році в рамках Стратегічної програми щодо вдосконалення організації готівкового обігу в Україні на 2013-2018 роки. Першою банкнотою з оновленого ряду стала банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року, яка запроваджена в обіг 9 березня 2015 року.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.