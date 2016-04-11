Українські банки скоротили борг перед НБУ майже на 600 мільйонів
Банки в березні скоротили борг перед НБУ на 0,6% - до 97,624 мільярда гривень.
Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в березні знизився на 566 мільйонів гривень, або на 0,6%, – до 97,624 мільярда гривень.
Як повідомляється на сайті регулятора, протягом цього періоду обсяг розміщення банками коштів на депозитних сертифікатах НБУ скоротився на 6,484 мільярда гривень, або на 9,3%, - до 63,538 мільярда гривень.
Читайте такожУкраїнські банки заборгували НБУ 103 мільярди гривень
Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за виданими кредитами рефінансування в лютому знизився на 4,147 мільярда гривень, або на 4,1%, – до 98,190 мільярда гривень.
У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 мільярда гривень за виданими кредитами рефінансування.