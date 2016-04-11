Міжнародний аудитор "Делойт" підтвердив звітність НБУ за минулий рік

Компанія "Делойт", яка входить до четвірки найбільших міжнародних аудиторських компаній, надала Національному банку України позитивний висновок без застережень за результатами перевірки консолідованої фінансової звітності регулятора за 2015 рік.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на дані компанії "Делойт", звітність НБУ достовірно і у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан регулятора за станом на кінець 2015 року у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

У повідомленні наголошується, що компанія "Делойт" підтверджує звітність понад 20 центральних банків у світі, і НБУ обрав цю компанію в якості незалежного аудитора шляхом проведення тендеру. "Делойт" в Україні перевіряє фінансову звітність НБУ вже другий рік.

Також повідомляється, що консолідована фінансова звітність НБУ попередньо схвалюється правлінням, а після - затверджується радою регулятора.

Раніше, 11 лютого, Національний банк України оприлюднив звіт про свій фінансовий стан на 1 січня 2016 року, згідно з яким активи регулятора в 2015 році зросли в 1,5 рази – до 849,257 мільярда гривень.

Згідно з даними звітності, найбільше зростання в структурі активів зафіксовано за коштами і депозитами в іноземній валюті та банківських металах – в 7 разів, до 129,053 мільярда гривень, цінних паперів нерезидентів – у 2 рази, до 171,610 мільярда гривень, цінних паперів України – на 22%, до 404,097 мільярда гривень.

Читайте такожНацбанк підготував звіт про свою роботу за 2014 рік

Зобов'язання НБУ протягом року зросли на 38,7% - до 688,250 мільярда гривень, у тому числі найбільше зростання зафіксовано за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом – у 2,7 рази, до 176,142 мільярда гривень, депозитними сертифікатами – у 4,6 рази, до 89,845 мільярда гривень, коштів державних та інших установ – в 3,5 рази, до 51,292 мільярда гривень.

Також за підсумками минулого року обсяг зобов'язань за отриманими кредитами виріс до 31,283 мільярда гривень, в той час як за підсумками попереднього року залишок за цим видом зобов'язань був нульовим.

Капітал НБУ 2015 року зріс в 2 рази, до 161,007 мільярда гривень, у тому числі спільні та інші резерви - в 4,3 рази, до 104,662 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, активи НБУ 2014 року порівняно з початком року зросли на 159,935 мільярда гривень, або на 38%, за рахунок збільшення обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ, зростання обсягу внесків в рахунок квоти Міжнародного валютного фонду, а також приросту кредитів банкам та іншим позичальникам.