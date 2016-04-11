Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,60 за долар

У понеділок, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,50/25,60 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0450/29,1530 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3800/0,3820 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,5649 гривні/долар, станом на цю годину укладено 137 угод на суму 42,37 мільйона доларів.