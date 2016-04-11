Інфляція за підсумками року може бути нижчою за прогнозовані 12% - Нацбанк

Національний банк України допускає, що інфляція в 2016 році може виявитися нижчою за прогноз регулятора в 12%. Про це йдеться в коментарі НБУ.

«Зараз зросла ймовірність, що інфляція в 2016 році може виявитися нижчою за прогноз Національного банку (12,0%). Однак більшість факторів, які зумовили інфляцію, нижчу за прогноз в I кварталі, мають короткостроковий характер, і з високою ймовірністю їх вплив може змінитися на протилежний упродовж наступних кварталів», - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначає, що в цілому в першому кварталі 2016 року споживча інфляція становила 1,6%, що значно менше за прогноз Національного банку (4,0%), опублікований в січневому інфляційному звіті.

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Нацбанк пояснює відхилення від прогнозних оцінок збільшенням пропозиції сирих продовольчих товарів. По-перше, через скорочення експортних можливостей для вітчизняних виробників. Це пов'язано як з обмеженнями РФ на торгівлю та транзит через свою територію, так і з забороною Ізраїлю та країн Близького Сходу на ввезення яєць з України. По-друге, збільшилася пропозиція окремих імпортованих овочів і фруктів, у першу чергу з Білорусі, Туреччини. Як наслідок, ціни на сирі продукти харчування за квартал підвищилися лише на 0,2% порівняно з прогнозованим зростанням на 7,6%. Також цінові війни виробників тютюнових виробів призвели до більш помірного зростання адміністративно-регульованих тарифів (2,1%) порівняно з прогнозом НБУ (3,3%).

Водночас, у першому кварталі фактична базова інфляція становила 2,3% і її уповільнення в річному вимірі до 15,0% відповідало поточному прогнозу НБУ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, лютим 2016 року, зафіксована інфляція на рівні 1% після дефляції на рівні 0,4% в лютому проти січня 2016 року.

Інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року проти грудня 2014 року) прискорилася до 43,3% порівняно з інфляцією на рівні 24,9% у 2014 році, досягнувши максимального значення за останні 20 років.