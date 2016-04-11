Український бізнес очікує падіння гривні і зростання цін

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом знизився на 5,7 п.п. - до 98,4%, про що свідчать дані щоквартального опитування, розміщеного на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, погіршення очікувань спостерігалося у більшості галузей, при цьому оптимістично налаштовані були тільки сільськогосподарські і торгові підприємства.

«Різке погіршення настроїв бізнесу пов'язане як з внутрішніми, так і зовнішніми факторами, які спостерігалися в перші місяці цього року. Бізнес гнітила політична нестабільність, тимчасове посилення коливань курсу гривні в лютому, а також введення торгових обмежень з боку Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Згідно з опитуванням НБУ, бізнес очікує зростання споживчих цін на 22,2% протягом наступних 12 місяців. Очікуване зростання цін підприємства пов'язують з обмінним курсом гривні і підвищенням витрат на виробництво. Найменший вплив на зростання цін, на думку керівників підприємств, буде надавати динаміка цін на світових ринках і соціальні витрати бюджету. Ослаблення національної валюти в наступні 12 місяців спрогнозували 9 з 10 респондентів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем лютим 2016 року, зафіксована інфляція на рівні 1% після дефляції на рівні 0,4% в лютому до січня 2016 року. У річному вираженні, до березня 2015 року, інфляція в березні 2016 року сповільнилася до 20,9% з 32,7%, зафіксованих місяцем раніше.