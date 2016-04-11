Нацбанк підрахував кількість готівкових гривень в обігу (інфографіка)

У готівковому обігу в Україні станом на 1 квітня поточного року знаходяться банкноти і монети на загальну суму 287,8 мільярда гривень.

Про це йдеться у презентації Національного банку України, наявної в розпорядженні УНІАН.

За даними НБУ, в обігу перебувають 2,6 мільярда банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень на загальну суму 285,8 мільярда гривень.

Також у зверненні 12,2 мільярда монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня на загальну суму 1,9 мільярда гривень.

За оцінками НБУ, на одного жителя України припадає 61 банкнота і 276 монет, що перебувають в обігу.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня.

Читайте такожУ Гонтаревої розповіли, скільки фальшивих грошей в Україні

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.