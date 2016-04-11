В Україні можуть скасувати валютний контроль операцій з експорту послуг

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) розробили законопроект, який, зокрема, передбачає скасування валютного контролю операцій з експорту послуг.

Відповідний законопроект «Про внесення змін і доповнень в деякі законодавчі акти (щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг) розроблений Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному управлінні" спільно з Мінекономрозвитку за участю Асоціації "Інформаційні технології України", фріланс-біржі Upwork, Центру економічної стратегії і EasyBusiness.

«Основний закон, в який були внесені зміни - це закон про порядок розрахунків в іноземній валюті, це те, що стосується валютного контролю. Зокрема, згідно з розробленим законопроектом, валютний контроль щодо експорту послуг взагалі відміняється... Ми таким чином розмежовуємо надходження валюти від експорту товарів і експорту послуг. Якщо це експорт послуг, то, відповідно, валютний контроль не здійснюється, для цього банк зможе попросити у експортера підтвердження рахунку, який може бути поданий в електронному вигляді», - повідомив в ході прес-конференції експерт з правових питань Програми USAID "Лідерство в економічному управлінні містом" Андрій Саварець.

Згідно з розданим під час заходу прес-релізом, експорт послуг підлягає валютному контролю відповідно до чинного законодавства. Для зняття експортної операції (експорт послуг) з контролю банк змушений вимагати від експортера надання послуг зовнішньоекономічного договору, надання акту виконаних робіт, переклад документів на українську мову та скріплення документа підписами і печатками.

Одна з пропозицій USAID для спрощення контролю адміністрування процесів валютного контролю в Україні при експорті послуг— заміна при експорті послуг зовнішньоекономічного договору та акту виконаних робіт іншим документом — рахунком (інвойсом) в електронному форматі.

Крім того, за словами народного депутата, співавтора вищезазначеного законопроекта Владислава Голуба, в документі передбачається заборонити банкам вимагати від клієнтів перекладу документів на українську мову, у разі якщо вони оформлені англійською мовою, оскільки для малих і середніх підприємств це пов'язано зі значними додатковими витратами.

«Ми хочемо заборонити банкам вимагати переклад договору на українську мову», - сказав він.

За словами присутнього на заході народного депутата та співавтора даного законопроекту Вікторії Пташник, даний документ вже практично доопрацьований, отримав підтримку ряду депутатів і найближчим часом буде зареєстрований у Верховній Раді.

«Дана ініціатива є одним з дерегуляційних кроків, коли бізнесу буде простіше вести свою діяльність в Україні... Законопроект майже доопрацьовано, триває робота над останніми штрихами і найближчим часом він буде зареєстрований». – сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, в 2015 році порівняно з 2014 роком експорт товарів з України знизився на 29,3% - до 38,135 млрд дол., імпорт - на 31,1%, до 37,502 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,02 (у 2014 році – 0,99). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 217 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося в Російську Федерацію - 12,7%, Туреччину - 7,3%, Китай - 6,3%, Єгипет - 5,5%, Італію - 5,2%, Польщу - 5,2%, Індію - 3,8% і Німеччину - 3,5%.

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками 2015 року становив 632,5 млн дол. проти дефіциту в 527 млн грн за підсумками 2014 року.