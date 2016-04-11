У Гонтаревої розповіли, скільки фальшивих грошей в Україні (інфографіка)

Національний банк України оцінив кількість підроблених банкнот в Україні в 2015 році в 2,7 штуки на 1 млн справжніх банкнот.

Як говориться в презентації НБУ, що є в розпорядженні УНІАН, кількість підроблених банкнот в Україні знизилася з 3 штук на 1 млн справжніх купюр у 2014 році, 3,5 штуки в 2013 році та 4,1 штуки в 2012 році.

Також Нацбанк відзначив, що рівень підроблених банкнот в Україні значно нижчий за рівень в європейських країнах за даними Європейського центробанку. Так, згідно з наведеними даними, в 2012 році ЄЦБ зафіксував 35 підроблених банкнот на 1 млн справжніх, у 2013 році – 43 штуки, в 2014-му – 48, в 2015-му – 50.

За інформацією НБУ, найбільша кількість підробок зафіксована серед банкнот номіналами 50, 100 і 200 гривень, 100 доларів, 100 і 200 євро.

Як повідомляв УНІАН, у готівковому обігу в Україні станом на 1 квітня цього року перебувають банкноти і монети на загальну суму 287,8 млрд грн.

Обсяг грошової бази в Україні в березні порівняно з лютим знизився на 0,4% – до 327,224 млрд грн.