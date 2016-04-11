Янукович має повернути Україні як мінімум $30 мільярдів – експерт Атлантичної Ради

Українська влада має добиватися повернення грошей, вкрадених режимом Віктора Януковича, а також вимагати відшкодування збитків, які Росія завдала Україні протягом останніх двох років. Таку заяву у Вашингтоні зробив експерт-правник Атлантичної Ради Алан Райлі, повідомляє «Голос Америки».

За словами Райлі, українські втрати треба ділити на дві категорії: перша – вкрадене режимом Віктора Януковича, друга – шкода від анексії Криму й війни.

«Якщо говорити про гроші, які вкрав попередній український режим Віктора Януковича, то слід згадати махінації з ПДВ та з державними закупівлями. Щоб ви зрозуміли масштаб цифр – бюджет державних закупівель на рік складав 12 мільярдів доларів. І навіть за найбільш консервативними підрахунками – попередній режим має повернути Україні близько 30 мільярдів доларів», - говорить Райлі.

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Ексерт радить сформувати справу проти Януковича так, аби той відчув загрозу кримінальної відповідальності. А далі, за потреби, навіть, пообіцяти закрити справу, якщо він поверне награбоване країні. Втім, визнає експерт, все це стане можливим лише з волі теперішніх українських керівників.

«Дехто каже, що в нинішньому українському уряді нема зацікавленості в тому, щоб починати таку справу проти Януковича. Тому що окремі представники нинішньої влади, поводяться так само, як колись представники режиму Януковича. До того ж, державна бюрократична машина України залишається не реформованою, а вона без сумніву є частиною цієї схеми. Але для об’єктивності треба визнати, що Україна зараз у скрутній ситуації. Оскільки країна зазнала російської окупації й головне завдання українських чиновників нині – змінити ситуацію на краще», – каже Райлі.

Водночас, експерт переконаний, що схема повернення грошей за збитки, завдані російською агресією, має бути інакшою. Судитися проти Росії з одним величезним позовом, де будуть перераховані всі втрати, буде надзвичайно важко. Саме тому українські правники мають розділити всі втрати на окремі позови. Втрати – переселенців, збитки, які понесли бізнеси окупованого Криму й Донбасу, відшкодування за тортури й залякування на загарбаних територіях тощо, зазначає експерт.

«Що стосується втрат від анексії та окупації Криму й інших частин України – визначити єдину цифру збитків надзвичайно складно. Але очевидно лише одне – вона буде надзвичайно високою. Подумайте лише тільки: якими є втрати більш ніж мільйона біженців? Адже вони тратили свої роботи, постраждав їх бізнес, а хтось, взагалі, залишився без будинку чи квартири», констатує Райлі.

Експерт радить Україні, після того, як українські юристи сформують доказову базу з усіх цих окремих справ, звернутися до незалежних експертів, що підтвердять їхні обрахунки і далі – починати судитися з Росією.