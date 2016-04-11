Гривня закрила міжбанк на позначці 25,65 за долар
18:06, 11 квітня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2343/29,2915 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 25,5706 грн/дол. / Фото УНІАН
У понеділок, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,55/25,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2343/29,2915 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3841/0,3853 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,5706 грн/дол., на цю годину укладено 428 угод на суму 257,17 млн дол.
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