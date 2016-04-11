Україна повернула Японії частину невикористаних "кіотських" грошей – ЗМІ

Український уряд повернув Японії 7,49 млн євро невикористаних "кіотських" грошей.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на документ Міністерства екології та природних ресурсів.

На сьогодні це близько 202 млн грн. Ще мільярд гривень невикористаних коштів залишається під питанням.

"Через скандали із затягуванням проведення робіт і закупівель більша частина коштів, отриманих Україною від Японії в рамках Кіотського протоколу, була невикористана. Мова йде про близько 1,3 млрд грн і 35,9 млн євро, японські контрагенти вимагають повернути їх назад", - зазначають у виданні.

Є велика ймовірність, що частину коштів японці залишать в Україні, і державні тендери в рамках екологічних проектів продовжаться.

Нагадаємо, в лютому 2016 повідомлялося, що Україна повернула Японії 2,5 млн євро невикористаних коштів, отриманих у 2009 році від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу.