На посаду міністра фінансів обговорювалися кандидатури Южаніної, Шлапака і Максюти - депутат

19:24, 11 квітня 2016
Фінанси
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Народний депутат з фракції “Блок Петра Порошенка” Леонід Козаченко повідомив, що на посаду міністра фінансів обговорювалися кандидатури депутата від БПП Ніни Южаніної, Олександра Шлапака та Анатолія Максюти.

Одним з кандидатів на посаду голови Мінфіну є депутат Южаніна / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Козаченко сказав у коментарі журналістам перед початком засідання фракції БПП, відповідаючи на запитання, хто в новому уряду може очолити Міністерство фінансів.

“Ви знаєте ті кандидатури, про які всі говорили. Вони відомі. Це і іноземці, і наші. Але немає остаточного рішення про це”, - сказав депутат.

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Відповідаючи на запитання щодо кандидатур не іноземців на цю посаду, Козаченко зазначив, що “розглядалася пропозиція і по пані Южаніній, і по пану Шлапаку, - це по наших кандидатурах”.

“Були ще кілька, але менше відомих українців, які колись працювали заступниками міністра фінансів, заступником міністра економіки. Один із них, можу назвати, - пан Максюта. Його теж пропонували. Але рішення остаточно поки що немає”, - додав парламентарій.

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