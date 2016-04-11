На посаду міністра фінансів обговорювалися кандидатури Южаніної, Шлапака і Максюти - депутат
Народний депутат з фракції “Блок Петра Порошенка” Леонід Козаченко повідомив, що на посаду міністра фінансів обговорювалися кандидатури депутата від БПП Ніни Южаніної, Олександра Шлапака та Анатолія Максюти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Козаченко сказав у коментарі журналістам перед початком засідання фракції БПП, відповідаючи на запитання, хто в новому уряду може очолити Міністерство фінансів.
“Ви знаєте ті кандидатури, про які всі говорили. Вони відомі. Це і іноземці, і наші. Але немає остаточного рішення про це”, - сказав депутат.
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Відповідаючи на запитання щодо кандидатур не іноземців на цю посаду, Козаченко зазначив, що “розглядалася пропозиція і по пані Южаніній, і по пану Шлапаку, - це по наших кандидатурах”.
“Були ще кілька, але менше відомих українців, які колись працювали заступниками міністра фінансів, заступником міністра економіки. Один із них, можу назвати, - пан Максюта. Його теж пропонували. Але рішення остаточно поки що немає”, - додав парламентарій.