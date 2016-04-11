На посаду міністра фінансів обговорювалися кандидатури Южаніної, Шлапака і Максюти - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це Козаченко сказав у коментарі журналістам перед початком засідання фракції БПП, відповідаючи на запитання, хто в новому уряду може очолити Міністерство фінансів.

“Ви знаєте ті кандидатури, про які всі говорили. Вони відомі. Це і іноземці, і наші. Але немає остаточного рішення про це”, - сказав депутат.

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Відповідаючи на запитання щодо кандидатур не іноземців на цю посаду, Козаченко зазначив, що “розглядалася пропозиція і по пані Южаніній, і по пану Шлапаку, - це по наших кандидатурах”.

“Були ще кілька, але менше відомих українців, які колись працювали заступниками міністра фінансів, заступником міністра економіки. Один із них, можу назвати, - пан Максюта. Його теж пропонували. Але рішення остаточно поки що немає”, - додав парламентарій.