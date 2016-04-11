Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2557.0599 (11 квітня – 2562.9848)

100 EUR – 2912.4912 (11 квітня – 2912.3196)

10 RUR – 3.8094 (11 квітня – 3.7989)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,55/25,65 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2343/29,2915 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3841/0,3853 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5706 грн/дол., до цієї години укладено 428 угод на суму 257,17 млн дол.