"Панамський скандал": у відділенні Mossack Fonseca в Лімі пройшли обшуки

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на El Comercio.

В обшуках взяли участь представники прокуратури та поліції.

«Сьогодні ми хочемо отримати достовірну інформацію про те, чи мало місце шахрайство з податками», - заявили в Sunat.

Відзначається, що офіс Mossack Fonseca знаходиться в престижному районі Ліми Сан-Ісідро навпроти посольства Панами в Перу.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американською некомерційною організацією Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорних компаніях.

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