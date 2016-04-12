Греція і кредитори роблять паузу в переговорах на тиждень

Переговори між представниками уряду Греції та квартетом міжнародних кредиторів перервані на тиждень у зв'язку з весняною сесією МВФ, Афіни говорять про прогрес і, як і раніше, розраховують до 22 квітня досягти угоди щодо першого огляду програми реформ, пише Прайм.

"Після всіх цих обговорень було прийнято рішення, що сьогодні у нас буде перерва, щоб всі поїхали до Вашингтона. Всі - як чотири установи кредиторів, так і уряд Греції - згодні з тим, що був досягнутий прогрес щодо погодження взаємоприйнятного пакету і завершення угоди. Вони повернуться відразу після Вашингтона, тобто в понеділок, щоб досягти угоди до Єврогрупи 22 квітня", - заявив міністр фінансів Греції Евклід Цакалотос журналістам після чергових переговорів з кредиторами, що завершилися пізно вночі.

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Греція без позитивної оцінки програми реформ не зможе отримати чергові транші кредитів для обслуговування свого боргу. Між тим влітку мають бути великі платежі, на які Греції не вистачить власних коштів. Кілька днів тому були витоки Wikileaks, згідно з якими МВФ має намір затягнути переговори до липня, щоб перед обличчям кредитної події Греція пішла на нові жорсткі заходи. Основні розбіжності на переговорах стосуються оподаткування і реформи пенсійної системи та соціального страхування.

Цакалотос заявив, що є прогрес за багатьма темами. Проте за жодною з них поки немає домовленостей.

"Ми вийдемо на угоду на рівні штабів незадовго до Єврогрупи. Є дуже великий прогрес з багатьох питань. Але оскільки є багато інших невеликих питань, обговорити які у нас не було часу, стало очевидно, що неможливо було досягти угоду на рівні персоналу до світанку сьогоднішнього дня", - сказав міністр, зауваживши, що учасникам переговорів необхідно їхати до Вашингтона на зустрічі МВФ.

На питання, чи була закрита хоч якась з великих тем, Цакалотос відповів: "Ми щодо багатьох питань, особливо важким, зовсім близько".

Міністр, за його словами, не думає, що пауза в переговорах створює для Греції проблему.