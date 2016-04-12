"Панамський скандал": Керуючий тисячами офшорних компаній Mossack Fonseca був мрець

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Sunday Times.

Так, виявилося, що менеджером 10 тис. 361 компанії значилася жінка, яка померла понад 10 років тому. Більшість компаній реєструвала Mossack Fonseca.

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Нідерландська телекомпанія, яка отримала доступ до документів, з'ясувала, що жінка померла у 2005 році. Однак ця обставина не стала перешкодою для продовження виконання управлінських функцій: вона «підписувала» документи, «була» на зборах керівних органів і обиралася як секретарь компанії.

Ще одна жінка виявилася керуючою понад 7 тис. компаній. При цьому сама вона живе у двокімнатній бунгало в лісі в 20 милях від столиці Панами. Коли журналісти звернулися до жінки з питаннями, вона відмовилася від коментарів.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американською некомерційною організацією Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.