"Панамський скандал": Керуючий тисячами офшорних компаній Mossack Fonseca був мрець
Розслідування сотень тисяч файлів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca виявило, що багато хто із зареєстрованих нею офшорних компаній управлялися підставними особами.
Про це повідомляє РБК з посиланням на The Sunday Times.
Так, виявилося, що менеджером 10 тис. 361 компанії значилася жінка, яка померла понад 10 років тому. Більшість компаній реєструвала Mossack Fonseca.
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Нідерландська телекомпанія, яка отримала доступ до документів, з'ясувала, що жінка померла у 2005 році. Однак ця обставина не стала перешкодою для продовження виконання управлінських функцій: вона «підписувала» документи, «була» на зборах керівних органів і обиралася як секретарь компанії.
Ще одна жінка виявилася керуючою понад 7 тис. компаній. При цьому сама вона живе у двокімнатній бунгало в лісі в 20 милях від столиці Панами. Коли журналісти звернулися до жінки з питаннями, вона відмовилася від коментарів.
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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.
Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американською некомерційною організацією Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.
Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.
Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.