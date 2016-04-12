Через політику НБУ вкладники українських банків втратили понад $7 мільярдів - Хомутиннік

Про це у колонці для Forbes пише народний депутат України, співголова групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік. За його словами, політика «очищення», оголошена головою НБУ як реформа, перетворилася просто в «зачистку» банків. Внаслідок з банківської системи за останні два роки були виведені 35% банків.

«Для вкладників така політика НБУ вже обернулася фінансовими втратами в понад 130 мільярдів гривень. З урахуванням середнього курсу долара за останні два роки в розмірі 18 гривень, втрати фізичних і юридичних осіб на рахунках ліквідованих банків, становлять майже $7,2 млрд», - пише Віталій Хомутиннік.

Депутат також прогнозує, що ця сума може збільшитися вдвічі, після того як Фонд гарантування вкладів буде передані банки, в яких зараз введена тимчасова адміністрація.

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«Загальна сума втрат буде дорівнювати обсягу кредитів, отриманих Україною від Міжнародного валютного фонду за останні два роки. Нагадаю, що заради цих $11,2 млрд українці продовжують «затягувати паски», платити в рази більше за комунальні послуги та оплачувати зі своїх кишень нові податки уряду. Можна припустити, що така ситуація - це результат некомпетентності керівництва НБУ та його менеджменту. Але судячи з послідовності дій, більше схоже на умисне знищення цілого сектора економіки, через що постраждали сотні тисяч українських сімей і тисячі підприємців. Тягнути з відставкою Валерії Гонтарєвої більше не можна. Це питання в парламенті потрібно розглянути як можна швидше», - підкреслює Хомутиннік.