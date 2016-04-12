Рада безстроково продовжила мораторій на виплату російського боргу

Верховна Рада України скасувала кінцеву дату дії мораторію на виплату частини державного боргу, встановлену чинним законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, за основу і в цілому законопроект про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про особливості здійснення операцій з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом" щодо набрання чинності (№3677) проголосували 242 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначила, представляючи законопроект, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, скасування норми про граничний термін дії мораторію стосуватиметься, в першу чергу, «російських» єврооблігацій на 3 млрд дол., які мали бути погашені в 2015 році, а також гарантованого державою кредиту "Укравтодору" на 140 млн дол.

Маркарова нагадала, що згідно з чинним законодавством, дія мораторію має закінчитися 1 липня 2016 року.

«Торік нашими спільними зусиллями вдалося провести реструктуризацію комерційного боргу держави. З 22,6 млрд дол. вдалося реструктуризувати 19,54 млрд дол., але залишилися невирішеними і проблемними 2 питання. Питання номер 1 - це 3 млрд дол. еврообліагацій, які мали бути погашені 20 грудня 2015 року і питання 2 - це 140 млн дол., гарантованого державою кредиту «Укравтодору», - сказала вона.

Заступник міністра зазначила, що Україна не може погасити в цьому році ці борги.

«Наш закон, прийнятий у минулому році, дозволяє запроваджувати мораторій до червня 2016 року. Ми просимо внести зміни до цього законопроекту і скасувати це обмеження в часі і продовжити цей мораторій. У зв'язку з тим, що існують ризики судових позовів, це дасть змогу нам продовжувати проводити переговори, і ми сподіваємося знайти порозуміння з нашими кредиторами щодо реструктуризації на умовах, запропонованих Україною», - сказала Маркарова.

Вона підкреслила, що периметр проведеної боргової операції чітко встановлюється прийнятим у травні минулого року законом, ризику розширення мораторію на інші нові зобов'язання немає. Крім того, вона зазначила, що це не призведе до зниження інвестиційної привабливості країни.

«Проект виключно знімає обмежувальну дату для мораторію на конкретні зобов'язання, які й досі залишилися нереструктуризованими, і щодо більшості яких у нас уже йде судовий процес. Це великий ризик для бюджету», - сказала вона.

Голова підкомітету з питань державного боргу і фінансування держбюджету комітету Ради з питань бюджету Андрій Гордєєв зазначив, що комітет підтримав законопроект і закликав депутатів проголосувати за нього.

"Якщо не приймемо його, то з 1 липня настає зобов'язання виплат, у тому числі й країни-агресора", - сказав Гордєєв.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків за кредитом на 3 млрд дол., одержаним Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року, у розпал Революції Гідності. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

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Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні минулого року МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. У той же час, Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі з суверенного боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року запровадив мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згідно з останньою заявою Міністерства фінансів України, опублікованою після звернення РФ до суду Лондона, позиція України в цьому питанні не змінилася, і наша країна «має намір і повністю готова рішуче відстоювати свої інтереси за цими єврооблігаціями в англійському суді».