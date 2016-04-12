Мінекономрозвитку покращило прогноз інфляції у першому півріччі до 5,5%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі покращило прогноз інфляції в Україні в першому півріччі 2016 року до 5,5% з 7,5%, що зумовлено насиченням внутрішнього ринку товарами і відсутністю значних коливань на валютному ринку.

Відповідний прогноз представлений в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті міністерства.

"В I півріччі очікується, що дія таких факторів, як насичення внутрішнього ринку товарами, відсутність значних коливань на валютному ринку і помірне зростання світових цін, а також невисокий сукупний попит забезпечать збереження помірних темпів зростання цін на споживчі товари і послуги", - йдеться в прогнозі.

На думку аналітиків міністерства, помірній інфляції також сприятиме жорстка монетарна політика Національного банку, слабка купівельна спроможність населення, а також невелика цінова динаміка на основні експортні товари.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономрозвитку прогнозувало інфляцію в Україні в першому півріччі 2016 року на рівні 7,5%, а за результатами року - на рівні 13,1%.

Національний банк України раніше прогнозував інфляцію в 2016 році на рівні 12%, тоді як консенсус-прогноз інфляції на 2016 рік, складений регулятором на щомісячній основі шляхом опитування фінансових аналітиків, передбачає інфляцію на рівні 13,4%.

При цьому Нацбанк допускає, що інфляція в 2016 році може виявитися нижчою за прогноз регулятора в 12%.

За даними НБУ, в цілому в першому кварталі 2016 року споживча інфляція становила 1,6%, що значно менше за прогноз Національного банку (4,0%), опублікований у січневому інфляційному звіті.

В Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, лютим 2016 року, зафіксованто інфляцію на рівні 1% після дефляції на рівні 0,4% в лютому до січня 2016 року.