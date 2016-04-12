У Росії з'являться нові банкноти номіналом 200 і 2000 рублів

До кінця 2017 року в обіг у Росії будуть випущені нові банкноти номіналом 200 і 2000 рублів, оголосив Банк Росії. В ЦБ вважають, що до цього моменту річна інфляція в Росії опуститься до 4%, що зробить випуск банкнот «проміжних номіналів» (зараз в Росії випускаються купюри по 100, 500, 1000 і 5000 руб.) економічно виправданим, пише РБК.

Голова ЦБ Ельвіра Набіулліна пояснила, що обсяг випуску банкнот нових номіналів поки не визначений, але він не вплине на кількість готівкових грошей, які знаходяться в обігу. При цьому купюри старих номіналів спеціально вилучатися з обігу не будуть, а загальний обсяг грошей в обігу, за словами голови ЦБ, буде підтримуватися за рахунок вилучення зношених купюр.

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Найближчим часом Банк Росії планує розробити дизайн нових купюр, у тому числі визначитися з тим, які саме російські міста будуть на них представлені. Довірити вибір планується самим росіянам — влітку 2016 року ЦБ спільно з одним із федеральних телеканалів запустить голосування, за підсумками якого і вирішиться, хто саме "потрапить на гроші".

У даний час в Росії знаходяться в обігу банкноти номіналом 5 рублів (з видами Новгорода Великого), 10 рублів (Красноярськ), 50 рублів (Санкт-Петербург), 100 рублів (Москва), 500 рублів (Архангельськ), 1000 рублів (Ярославль) і 5000 рублів (Хабаровськ). Крім того, в 2014 році в обіг була випущена «олімпійська» купюра номіналом 100 рублів з видами спортивних об'єктів в Сочі, а в 2015 — присвячені анексії Криму сто рублів з краєвидами Севастополя.