Голова Нацкомісії з цінних паперів задекларував майже 2 мільйони гривень доходів

Дохід голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимура Хромаєва в 2015 році склав 1,72 мільйона гривень, йдеться в опублікованій ним декларації на сайті регулятора.

В тому числі, заробітна плата Хромаєва в 2015 році склала 68,5 тисячі гривень, 1,65 мільйона гривень - дохід від продажу цінних паперів та корпоративних прав, 369 гривень - дохід від викладацької діяльності і 176 гривень - дивіденди і відсотки.

Згідно з декларацією, у власності Хромаєва знаходиться квартира площею 174,89 квадратних метра. При цьому в голови НКЦПФР немає жодного автомобіля у власності або оренді.

На рахунках у банках і цінних паперах у Хромаєва знаходиться 226,4 тисячі гривень.

Сім'я голови комісії минулого року заробила 1,32 мільйона гривень, зокрема дивіденди та проценти склали 916,2 тисячі гривень, дохід від підприємницької діяльності - 400 тисяч гривень.

У власності родини голови НКЦПФР знаходиться земельна ділянка площею 8,5 тисячі квадратних метрів, квартира площею 51,3 квадратних метри та автомобіль BMW 523i 2007 року випуску.

На рахунках у банках і цінні папери сім'ї Хромаєва знаходиться 8,46 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в січні минулого року призначив Хромаєва, засновника інвестиційної компанії "Арта", головою Нацкомісії з цінних паперів.

Дружиною голови комісії є відома телеведуча Маша Єфросиніна.