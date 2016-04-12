Гонтарева сприяла виведенню з "Дельта Банку" понад півмільярда доларів - Тарута

Голова НБУ Валерія Гонтарева не тільки знала про злочинні дії керівництва "Дельта Банку", які перевели у валюту, вивели за кордон рефінансування НБУ на суму понад півмільярда доларів, але і особисто сприяла цим злочинам.

Про це повідомляє народний депутат Сергій Тарута у своєму депутатському зверненні, адресованому в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), повідомляють "Українські Новини".

Як зазначає нардеп, 22 березня 2016 року Генеральна прокуратура України пред'явила звинувачення Сергію Курченко – керівника злочинної групи, яка протягом 2013-2014 років незаконно заволоділа коштами НБУ, "Укргазбанку", "Аграрного фонду", а також грошима вкладників "Брокбізнесбанку" і "Реал Банку" на загальну суму 5,6 мільярда гривень. Разом з тим, аналогічні злочинні схеми було реалізовано керівництвом НБУ, власниками і менеджерами "Дельта Банку", а також керівниками Державної іпотечної установи (ДІУ) вже за нової влади.

Зокрема, "Дельта Банк" (у вересні 2014 року) набуває облігації ДІУ на суму 3,5 мільярда гривень. При цьому кошти залишаються на поточному рахунку установи банку. Під ці облігації керівництво "Дельта Банку" отримує рефінансування НБУ (операція РЕПО) на суму 3,5 мільярда гривень (за даними регулятора, на 1 мільярд гривень).

"Ця операція не була спрямована на підтримання ліквідності "Дельта Банку" і проводилася керівництвом банку і керівництвом НБУ не з метою підтримання платоспроможності банку, а з метою подальшого виведення цих коштів з банку", - повідомляє Тарута.

Як зазначає депутат, кошти в подальшому було виведено через кореспондентські рахунки офшорних банків на рахунки компаній-нерезидентів, підконтрольних власникам і посадовим особам "Дельта Банку". Всього на ці рахунки було виведено з банку понад 500 мільйонів доларів США.

"Вчинення даних злочинних дій могло відбуватися лише з відома та завдяки сприянню посадових осіб НБУ – глави Нацбанку Валерії Гонтаревої, а також директора Департаменту банківського нагляду Алли Шульги, так як враховуючи проблемний статус банку здійснення всіх операцій відбувалося за погодженням з куратором банку, призначеного Департаментом банківського нагляду НБУ... Викликає стурбованість, чому правоохоронні органи не звертають увагу на спільні організовані злочинні дії власників і власників "Дельта Банку", керівників ДІУ та Національного банку", - йдеться у зверненні нардепа.

Сергій Тарута наполягає на тому, щоб НАБУ провело розслідування фактів, викладених у його зверненні.

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Нагадаємо, 3 березня 2015 року НБУ ввів в "Дельта Банк" тимчасову адміністрацію.

"Всі гроші, які отримувала установа (НБУ), йшли на повернення коштів вкладникам",‒ заявила тоді глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

На даний момент НБУ нічого не виручив від продажу заставного майна банку. "Тільки в квітні 2016 року може розпочатися реалізація активів "Дельта Банку", - повідомив директор департаменту управління ризиками НБУ Ігор Будник.