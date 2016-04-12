НБУ хоче скасувати копіювання паспортів при обміні валюти в банках

Національний банк України у рамках майбутньої лібералізації валютного регулювання планує скасувати вимоги до банків робити та зберігати копії документів, що пред'являються фізичними особами для посвідчення особи при операціях з іноземною валютою.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на виступ директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка на конференції.

За інформацією НБУ, також на конференції Пономаренко пояснив недавнє рішення регулятора провести інтервенцію з купівлі валюти з фіксованим курсом.

"Таке рішення не є свідченням того, що Національний банк таргетує певний рівень курсу гривні. Ми продовжуємо дотримуватися гнучкого курсоутворення. А такі інтервенції спрямовані на згладжування надмірних коливань курсу і поповнення міжнародних резервів", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році планує поступову скасування введених в 2014-2015 роках валютних обмежень у відповідності з темпами реалізації попередніх умов, передбачених у погодженої з Міжнародним валютним фондом "дорожній карті".

Згідно з чинними правилами, при купівлі-продажу готівкової валюти в касі банку громадяни зобов'язані пред'явити працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу.