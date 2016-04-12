Українці вже задекларували понад 15 мільярдів доходів, серед них 1232 мільйонери

Українці в січні-березні 2016 року задекларували понад 15 млрд грн, отриманих в 2015 році доходів, при цьому 1232 громадянина задекларували доходи понад 1 млн грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, українці в січні-березні задекларували на 1,3 млрд грн, або на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума задекларованих мільйонерами доходів становила 6 млрд грн.

Найбільш активно декларували свої доходи жителі Миколаївської, Запорізької, Полтавської, Дніпропетровської і Харківської областей.

За даними декларацій, громадянами задекларовано до сплати 75 млн грн військового збору.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року в Україні стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, одержаних впродовж 2015 року.

Згідно з податковим законодавством, декларації подаються громадянами до 1 травня, підприємцями - впродовж 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Упродовж січня 2016 року громадяни України подали майже 14,6 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2015 рік, загальна сума задекларованого ними доходу на 1 лютого поточного року становила 1,28 млрд грн.

Обсяг задекларованих доходів громадян, отриманих у 2014 році, становив 44,5 млрд грн, декларації про майновий стан і доходи подали 523 тисячі українців. Більшу частину отриманих доходів - 13,4 млрд грн - становлять доходи, отримані у вигляді заробітної плати; доходи, отримані українцями у спадок або як подарунки, становили 8,1 млрд грн, інші доходи – 12,5 млрд грн.