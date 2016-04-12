Пайєтт розповів, від чого залежить виділення Україні $1 мільярда кредитних гарантій США

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт наголошує, що виділення Україні позики у сумі 1 млрд доларів кредитних гарантій США залежатиме від формування зорієнтованого на реформи нового складу Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав у Гостомелі під час відвідування аеродрому імені Антонова.

Дипломат погодився з твердженням, що допоки в Україні не буде формовано новий уряд, не буде виділено третій транш кредитних гарантій у розмірі 1 млрд доларів.

За словами посла, мова йде не тільки про фінансову допомогу США, але й допомогу від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

"Все це залежить від визначення нового Кабінету міністрів з чітким мандатом на проведення реформ", - зазначив Пайєтт.

У зв' язку з цим посол наголосив, що США очікують на подальший прогрес по інших важливих напрямках у реформах, в тому числі у питанні призначення орієнтованого на реформи нового генерального прокурора, який матиме підтримку та довіру всього українського народу, Верховної Ради та громадянського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, в США очікують на якнайшвидше затвердження Верховною Радою нового складу уряду України.