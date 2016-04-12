Вкладникам банку "ТК Кредит" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 12 квітня розпочав виплати вкладникам ліквідованого банку "ТК Кредит" через відділення "Універсал Банку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, виплати триватимуть до 26 травня 2016 року, після зазначеного терміну одержати гарантовані кошти можна буде за індивідуальними зверненнями до Фонду гарантування.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку "ТК Кредит" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 11 лютого ввів тимчасову адміністрацію в банк "ТК Кредит" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Правління НБУ прийняло рішення про віднесення банку "ТК Кредит" до категорії неплатоспроможних, вперше прийнявши рішення щодо виведення банку з ринку через непрозорість структури його власності.