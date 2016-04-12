Fitch знизило рейтинги Саудівської Аравії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг ймовірності дефолту емітента Саудівської Аравії в іноземній та національній валюті до "AA-" з "AA" з негативним прогнозом, повідомляє Прайм.

"Одна з причин рейтингового дії - зниження прогнозу Fitch за цінами на нафту на 2016 і 2017 роки до 35 і 45 доларів за барель відповідно. Подібний сценарій може мати серйозні негативні наслідки для бюджетного і зовнішнього балансу Саудівської Аравії, пояснює агентство", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозами агентства, темп зростання ВВП країни 2016 року складе 1,5%, а 2017 року - 1,7%, сповільнившись після зростання на 3,4% в 2015 році.

При цьому дефіцит бюджету Саудівської Аравії в 2015 році зріс до 14,8% ВВП після дефіциту в 2,3% ВВП в 2014 році і профіциту починаючи з 2010 року. При цьому Fitch очікує, що в 2016-2017 роках дефіцит бюджету скоротиться лише незначно на тлі помірного відновлення балансу на нафтовому ринку.

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Серед основних факторів, які можуть викликати подальше зниження рейтингів Fitch відзначає зниження обсягів фінансових буферів" країни або більш повільне, ніж очікувалося, скорочення дефіциту бюджету, наприклад, в результаті невиконання фінансових реформ або через відновлення падіння цін на нафту.