МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України та інфляції

Про це йдеться в Огляді світової економіки, поданому на сайті Фонду. Водночас Фонд зберіг прогноз щодо безробіття в поточному році на рівні 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Раніше Фонд прогнозував, що економіка України продемонструє в 2016 році зростання на рівні 2% при інфляції 12%. Такі показники були закладені Міністерством фінансів України як макроорієнтири при формуванні бюджету на 2016 рік.

«Українська економіка, як очікується, повернеться до зростання в 2016 році на тлі підвищення рівня споживання, зростання впевненості інвесторів і, як наслідок, збільшення держдоходів і поліпшення умов кредитування», - йдеться в звіті МВФ.

Разом з тим, МВФ припустили, що політична напруженість у регіоні Східної Європи, насамперед військове протистояння в Україні, як і раніше, матиме наслідки для всієї світової економіки і позначиться на торгівлі, туризмі, фінансовому співробітництві.

Крім того, у МВФ прогнозують, що економіка України в 2017 році зросте на 2,5% при інфляції в 11%.

"Економіка України 2017 року зросте на 2,5%, інфляція знизиться до 11%, а рівень безробіття - до 8,8%", - йдеться в Огляді світової економіки, поданій на сайті Міжнародного валютного фонду.

Фонд у своїх прогнозах виходить з того, що економічне зростання в нашій країні буде поступальним і безперервним. У зв'язку з цим, до 2021 року українська економіка має вийти на зростання в середньому на 4% на рік при інфляції 5% на рік.

Зазначається, що раніше МВФ погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,5%, а також погіршив прогноз інфляції за підсумками року до 15,1%. Одночасно Фонд зберіг прогноз по безробіттю в поточному році - на рівні 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку України прогнозує зростання економіки за підсумками року на рівні 1% при інфляції 13,1%.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Наразі триває другий перегляд програми. Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Результатом перегляду має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.