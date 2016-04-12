Комісія ВР розслідує дії НБУ по знищенню "Хрещатика" - нардеп Головко

Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді повідомив народний депутат Михайло Головко, коментуючи недавню заяву в. о. заступника голови НБУ Катерини Рожкової, в якій вона пояснює причини банкрутства «Хрещатика».

«Вірити керівництву НБУ не доводиться. У минулому році після проведення стрес-тестів вони заявили, що загроз великим банкам вже немає, можуть бути питання тільки до банків 3-4 групи. А такі банки як «Хрещатик» входять у двадцятку найбільших банків України за розміром активів», - заявив Головко.

За його словами, керівництво НБУ приховує справжні причини проблем, що виникли у «Хрещатика».

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«Нехай НБУ розповість про тиск, який чинився на клієнтів банку та акціонерів з тим, щоб вони переходили в інші банки. В результаті знищення банку «Хрещатик» постраждала і київська міська влада, і комунальні підприємства, і прості кияни, які тримали в банку свої заощадження. Це політика НБУ призвела до знищення банку «Хрещатик». Необхідно створювати депутатську комісію, яка детально вивчить дії НБУ, які призвели до знищення банку», - резюмував Головко.

Учасник брифінгу народний депутат Олег Осуховський зазначив, що НБУ відмовився допомагати «Хрещатику», спрямувавши свої зусилля на російські банки, а також «наближені» до керівництва Нацбанку фінустанови.

«Кожний рік мільярди виділяються на рефінансування банків. Кому виділяються? Російським банкам або банкам, наближеним до Гонтарєвої. Між тим, допомогу можна було б надавати стратегічно важливим для країни українським банкам. У тому числі і банку «Хрещатик», від банкрутства якого реально постраждала громада столиці», - підкреслив Осуховський.

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Нагадаємо, 5 квітня в банк «Хрещатик» була введена тимчасова адміністрація. Перед цим банк покинули комунальні підприємства Києва, які були його стратегічними клієнтами. Серед них «Київводоканал», «Київпастранс», «Київський метрополітен» та інші.

В. о. заступника голови НБУ Катерина Рожкова заявив, що «проблеми «Хрещатика» накопичувалося все минуле десятиліття». На її думку, «банк не заробляв грошей: навпаки, з середини 2014 року отримував відсотковий збиток, що повністю суперечить всій логіці ведення банківського бізнесу».