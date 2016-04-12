Абромавичус назвав зарплати нових керівників "Укрзалізниці" та "Електроважмашу"

Заробітна плата нового голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" складе до 1,5 мільйона доларів на рік, а керівника державної компанії "Електроважмаш" – до 600 тисяч доларів на рік за умови виконання ними ключових показників роботи підприємств.

Про це в коментарі УНІАН сказав міністр економічного розвитку України Айварас Абромавічус.

Раніше Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку рекомендував призначити поляка Войцеха Балчуна і француза Жана-Андре Барбозу на керівні пости в "Укрзалізниці" і "Електротяжмаші" відповідно. Войцех Балчун є головою наглядової ради авіакомпанії "LOT", до цього він очолював залізничну компанію Польщі PKP Cargo. Жан-Андре Барбоза має 17-річний досвід роботи на підприємствах подібного "Електроважмашу" типу.

"Зарплата (керівника – УНІАН) в "Укрзалізниці" може сягати до 1,5 мільйона доларів на рік. 25% від цього - фіксована заробітна плата, а інше - якщо тільки результати будуть. У керівника "Електроважмашу" зарплата становитиме близько 600 тисяч доларів в рік. Постійний оклад його складатиме 150 тисяч доларів на рік, тобто більше 10 тисяч доларів на місяць", - сказав міністр, зазначивши, що цих грошей достатньо "для життя" в українській столиці.

При цьому він підкреслив, що призначення обраних менеджерів має пройти в найкоротші терміни.

"Це якісні кандидати. Все, що їм потрібно, - лише політична підтримка. Потрібно призначити цих керівників на засіданні уряду в найближчий термін. Якщо наступний прем'єр-міністр захоче показати свої реформаторські наміри - це його перший шанс", - сказав Абромавічус.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку на початку року оголосив про проведення конкурсів на посади керівників 6 ключових держкомпаній, включаючи "Укрпошту", "Укрспирт", "Електроважмаш", "Укрзалізницю" і ряд енергокомпаній.