Рада не підтримала обидва законопроекти про реструктуризацію валютних кредитів

Верховна Рада України не підтримала законопроект про реструктуризацію валютних кредитів громадян, отриманих на купівлю житла, в редакції Кабінету міністрів України, так само як і альтернативний законопроект, який не підтримується урядом і Національним банком України.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як обидва законопроекти "Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)" (№4004 та №4004-1) не набрали потрібної кількості голосів, 276 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів підтримали пропозицію віце-спікера Андрія Парубія відправити обидва проекту до комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності для їх об'єднання і доопрацювання до повторного першого читання.

Представляючи законопроекти, голова профільного парламентського комітету Сергій Рибалка нагадав, що проблема валютних позичальників залишається невирішеною вже більше 2 років.

"Мені не подобається жоден з цих документів, але сьогодні ми зобов'язані прийняти відповідальне рішення, - сказав він. - З одного боку, маємо недосконалий закон Кабміну, який може допомогти тільки частини позичальників, з іншого – проект, який, очевидно, отримає вето президента".

Рибалка запропонував прийняти за основу урядовий законопроект, щоб доопрацювати його до другого читання, в тому числі прибрати недосконалості і розширити коло позичальників, які потраплять під дію закону. Однак депутати не підтримали пропозицію комітету, при цьому урядовий законопроект, схвалений раніше Національним банком України та банківським співтовариством, набрав навіть менше голосів, 186, ніж альтернативний проект, який підтримали 194 депутати.

Читайте такожДепутатам запропонують два законопроекти про реструктуризацію валютних кредитів: від Кабміну і альтернативний

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у листопаді 2015 року затвердив законопроект для підтримки отримали валютні кредити громадян "Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)", в рамках якого близько 37 тисяч сімей з кредитами на загальну суму понад 20 мільярдів гривень зможуть провести реструктуризацію валютних іпотечних кредитів.

Згодом Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності зареєстрував у парламенті альтернативний законопроект, що передбачає реструктуризацію без застереження про те, що заставна нерухомість є єдиним помешканням позичальника. Проект не знайшов підтримки Національного банку і Міністерства фінансів, і, за оцінками банкірів, спровокує збитки банківської системи на рівні 120 мільярдів гривень.