Гривня закрила міжбанк на рівні 25,50 за долар

У вівторок, 12 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,42/25,50 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9200/29,0080 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3830/0,3850 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5531 гривні/долар, станом на цю годину укладено 536 угод на суму 389,69 мільйона доларів.