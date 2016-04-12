Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,55 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2555,3147 (12 квітня – 2557,0599)

100 EUR – 2912,0366 (12 квітня – 2912,4912)

10 RUR – 3,8515 (12 квітня – 3,8094)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,42/25,50 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9200/29,0080 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3830/0,3850 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5531 гривні/долар, до цієї годині укладено 536 угод на суму 389,69 мільйона доларів.