Рада достроково перевела на систему Prozorro держзакупівлі в Донецькій області

За ухвалення закону «Про внесення деяких законодавчих змін щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області» проголосували 278 депутатів.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк заявив, що законопроект №4199 поширює дію системи Prozorro на Донецьку область достроково.

«Система державних електронних закупівель у Донецькій області буде впроваджена достроково, не з 1 серпня 2016 року, як це передбачено законом зараз, а достроково - з дати набуття чинності даного закону», - сказав Галасюк.

За його словами, це буде свого роду пілотний проект у цій галузі, що дозволить забезпечити прозорість використання коштів, що виділяються з держбюджету Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2015 року ухвалила в цілому законопроект, що встановлює обов'язкове проведення всіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Система Prozorro працює в пілотному режимі з лютого минулого року й опрацьовує трохи більше 2% усіх держзакупівель у країні. На кінець 2015 року в системі брали участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тис. тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів становила близько 7 млрд грн. Економія на кінець минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 млн грн.