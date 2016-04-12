Рада достроково перевела на систему Prozorro держзакупівлі в Донецькій області
Верховна Рада ухвалила закон, який достроково впроваджує систему електронних державних закупівель Prozorro в Донецькій області.
За ухвалення закону «Про внесення деяких законодавчих змін щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області» проголосували 278 депутатів.
Читайте такожАбромавичус заявив, що йому не пропонували посад у новому уряді
Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк заявив, що законопроект №4199 поширює дію системи Prozorro на Донецьку область достроково.
«Система державних електронних закупівель у Донецькій області буде впроваджена достроково, не з 1 серпня 2016 року, як це передбачено законом зараз, а достроково - з дати набуття чинності даного закону», - сказав Галасюк.
За його словами, це буде свого роду пілотний проект у цій галузі, що дозволить забезпечити прозорість використання коштів, що виділяються з держбюджету Донецькій області.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2015 року ухвалила в цілому законопроект, що встановлює обов'язкове проведення всіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.
Система Prozorro працює в пілотному режимі з лютого минулого року й опрацьовує трохи більше 2% усіх держзакупівель у країні. На кінець 2015 року в системі брали участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тис. тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів становила близько 7 млрд грн. Економія на кінець минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 млн грн.