Глобальна економіка може зазнати значних втрат у разі Brexit - МВФ

Таке застереження містить оприлюднений у вівторок, 12 квітня, прогноз глобального економічного зростання на 2016 рік, який підготували аналітики Міжнародного валютного фонду (МВФ), передає Deutsche Welle.

Згідно з даними експертів МВФ, вже сам факт проведення 23 червня 2016 року референдуму про можливий вихід Великобританії з ЄС "створив непевність серед інвесторів". Крім того, сам Brexit аналітики МВФ назвали особливо небезпечним ризиком, що може завдати "серйозної регіональної та глобальної шкоди", адже він порушить існуючі торговельні та фінансові потоки.

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Водночас після можливого виходу Великобританії з ЄС, можливо, матимуть місце тривалі та непрості переговори між Лондоном та Брюсселем про переформатування відносин. Це, у свою чергу, призведе до "тривалого періоду непевності" з відповідними наслідками для ринків, попереджають фахівці МВФ.

Між тим головний економіст МВФ Моріс Обстфельд побоюється, що "зворотній рух проти всеосяжної економічної інтеграції між країнами" загрожує зупинити політику вільної торгівлі в Європі, що вже кілька десятиліть розвивається на континенті.

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Це стало одним з факторів, чому МВФ погіршив очікування цьогорічного глобального економічного зростання до 3,2 відсотка, хоч ще у січні цього року він прогнозував 3,4-відсотковий підйом.