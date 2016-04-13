Нацбанк подав до суду на депутата "Самопомочі"

Національний банк України звернувся до Дрогобицького районного суду Львівської області з позовом проти депутата Верховної Ради України від «Об'єднання «Самопоміч» Павла Костенка про захист ділової репутації, вимагаючи спростування неправдивої інформації та компенсації завданої моральної шкоди.

Як повідомляється на сайті НБУ, депутат поширював недостовірну інформацію про зловживання керівництвом регулятора при проведенні операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, в той час як НБУ ніколи не здійснював жодні операції із зазначеними депутатом ОВДП з міжнародним ідентифікаційним кодом ISIN UA4000152441.

Нацбанк підкреслює, що продавав ОВДП із свого портфеля в 2015 році виключно за ринковими цінами через біржові торги на двох фондових біржах ПФТС та «Перспектива», і до торгів мали доступ усі члени цих бірж.

У той же час, НБУ зазначає, що не має повноважень та інституційних зобов'язань контролювати і впливати на господарську діяльність інших учасників торгів державними облігаціями.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2015 році придбав у власність державні облігації номінальною вартістю 93,73 млрд грн, що більш ніж у 2 рази менше за обсяг за 2014 рік. Обсяг продажу ОВДП з портфеля НБУ в 2015 році становив 1,89 млрд грн.

Станом на 1 січня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 505,175 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 389,937 млрд грн, або 77% їх загального обсягу.