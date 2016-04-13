Голова ДФС Насіров задекларував 3,7 мільйона гривень доходів

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у 2015 році отримав 3,654 млн грн сукупного доходу, а члени його сім'ї – 2,696 млн грн.

Як йдеться у декларації Насірова, розміщеній на сайті ДФС, зокрема доходи у вигляді заробітної плати голови служби становили 36,096 тис. грн, членів його сім'ї – 156,557 тис. грн.

Також торік Насіров отримав дохід від відчуження майна в сумі 800 тис. грн і якісь інші доходи на суму 2,818 млн грн, а члени його сім'ї – 2,540 млн грн інших доходів.

Згідно з декларацією, голова ДФС має дві земельні ділянки площею 395 і 502 кв. метри, житловий будинок площею 414,6 кв. метрів, а також частково володіє трьома квартирами площею 66, 86,9 і 79,1 кв. м, садовий будинок площею 199,7 кв. метра та іншу нерухомість площею 17,8 кв. метрів.

Також Насіров задекларував два автомобілі – Toyota Camry 2008 року випуску і Lexus 2013 року випуску.

Члени його сім'ї володіють автомобілями Land Rover Range Rover 2013 року випуску і Toyota Land Cruiser Prado 2014 року випуску, а також мотоциклом Harley Davidson 2014 року випуску.

На рахунках Насірова в банках 2,509 тис. грн і 29,181 тис. грн, а також у декларації зазначений внесок до статутного фонду підприємства на суму 1,750 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року Верховна Рада України внесла зміни до закону про протидію корупції та розширила перелік майна, декларування якого є обов'язковим для держчиновників. Зокрема, усі чиновники зобов'язані декларувати не лише формально записане на них майно, але і те майно, яке формально належить іншим особам, але насправді знаходиться у розпорядженні та користуванні цих чиновників.

Також декларуванню підлягають об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію, або право власності на які не зареєстровано в установленому законом порядку, але у відповідності із Цивільним кодексом України ці об'єкти належать чиновнику або членам його сім'ї.