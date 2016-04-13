Гонтареву необхідно звільняти, і якомога швидше, - нардеп від БПП

11:25, 13 квітня 2016
Фінанси
2005

За словами Денисенка, він підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка повинна розслідувати діяльність фігурантів офшорного скандалу, в тому числі Валерії Гонтаревої.

REUTERS

Голова НБУ Валерія Гонтарева повинна піти у відставку за знищення банківської системи України. Про це заявив народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Вадим Денисенко, повідомляє «112 Україна».

За його словами, він підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка повинна розслідувати діяльність фігурантів офшорного скандалу, в тому числі Валерії Гонтаревої.

«Гонтареву необхідно звільняти, і як можна швидше. Це людина, діяльність якого призвела до знищення всієї української банківської системи. І на сьогоднішній момент, окрім закриття третини українських банків, ми не отримали ніякого поліпшення. Ставки рефінансування чи не найвищі в світі. А вони є базою для кредитної політики. Тому у нас неможливі кредити нижче, ніж під 25%. І заяви Гонтаревої про те, що вона не відповідає за кредитну політику і за інші речі, як мінімум викликають питання, чи розуміє в принципі голова Нацбанку, що вона робить», - підкреслив депутат.

За його словами, Гонтарева поряд з іншими посадовими особами повинна фігурувати як суб'єкт розслідувань спеціальної слідчої комісії ВР за так званим «офшорним скандалом». Зокрема, її члени повинні дати відповіді на питання співробітництва Гонтаревої з російськими банками.

«Як мінімум викликає подив позиція Гонтаревої щодо російських банків і останнє виділення російському "Внєшекономбанку", в якому головою наглядової ради був Путін, 200 млн грн рефінансування. Її неймовірно лояльна риторика з приводу російських банків як мінімум насторожує», - підкреслив Денисенко.

Нагадаємо, сьогодні про створення комісії, пов'язаної з розслідуванням дій, спрямованих проти інтересів України, на брифінгу у ВР заявили депутати Михайло Головко і Олег Осуховський. Раніше голова НАБУ Артем Ситник заявляв, що аналітичний департамент бюро почав аналізувати панамські документи, після чого вони будуть передані для розслідування детективам НАБУ.

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