Експерти вважають, що Гонтарева повинна піти слідом за Яценюком

Обвал гривні, світовий рекорд за рівнем інфляції, падіння ВВП, відсутність кредитування, різке скорочення золотовалютних резервів, проблеми з МВФ — такий результат роботи голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Про це під час прес-конференції в Києві говорили фінансові експерти, які закликали до зміни керівництва Нацбанку і перегляду філософії роботи регулятора, повідомляє «112 Україна».

Екс-заступник голови НБУ Сергій Яременко вважає, що сьогодні можна говорити про системну кризу.

«Нацбанк веде порочну, руйнівну політику, яка не має ніякого економічного і теоретичного обґрунтування — це політика плаваючого курсу і інфляційного таргетування. Ми виконуємо встановлення МВФ: Банк розвитку — нам не потрібен, «Укрексімбанк» — звели до звичайному комерційному банку, «Ощадбанк», який формує ресурси всієї країни, теж звівся до звичайному комерційному банку, чого категорично робити не може, бо не має права проводити активні операції. І головне — те, що банк тубільної країни, в який по суті перетворився НБУ, співпрацюючи з МВФ, позбувся права вільної емісії грошей. Він робить емісію тільки при покупці валюти — впорскує українську національну валюту, і при продажу він її забирає назад. Таким чином, довгострокове кредитування, формування ринку довгих грошей у країні заборонено», - заявив він.

Яременко не бачить перспектив розвитку в тій моделі, яку сьогодні «нахабно, вперто, абсолютно не відчуваючи своєї відповідальності, проводить Національний банк».

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також переконаний, що без зміни голови НБУ неможливе ефективне перезавантаження влади.

«За час роботи Валерії Гонтаревої на посаді голови НБУ складно знайти якісь позитивні моменти. Українці забрали з банків депозитів на 8,6 млрд дол. Ми маємо відсутність кредитування, девальвацію національної валюти. Якщо подивитися на курс, який був при її призначенні головою НБУ, і який зараз, то девальвація — в 2,2 раза, а це дуже багато. Це навіть не девальвація, це обвал. Саме цей обвал гривні і призвів до обвалу економіки. Україна — імпортозалежна країна, і обвал гривні — це автоматично інфляція, за якою ми встановили світовий рекорд», - констатував Охріменко.

Провальною реформою, за словами Охріменка, є очищення банківської системи України. «Перед тим, як збиралися очищати банківську систему, у нас проблемних кредитів було 7%, після очищення — 22%... Поки у нас не буде ефективного менеджера на чолі НБУ, який відродить банківську систему, будь-які зміни уряду, будь-які перестановки нічого не дадуть», - попереджає Охріменко.

У свою чергу ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що НБУ не зміг сформувати свою монетарну доктрину — методи і принципи забезпечення економічного зростання та стабільності фінансової системи.

«Якщо б така доктрина була, ми б змогли зупинити витік і капіталів, і депозитів, валюти з банківської системи. Але замість цього ми отримали заборони, обмеження, ручне управління, хаотичний вибір банків, які підлягають ліквідації. Така політика призвела до появи двох курсів, двох ринків валют — легального і тіньового. Це безпрецедентне явище, коли руками керівництва НБУ були сформовані тіньові ринки, як готівкові, так і безготівкові. Ще 3 роки тому тіньовий ринок займав 1-2%, а зараз близько 30-40% операцій здійснюється в «тіні». Ми втрачаємо податки, а система двох курсів формує надприбутки у структур, які займаються цим бізнесом. І складається враження, що іноді рішення НБУ приймаються під тиском тіньового ринку. Це ганебне і неприпустиме явище у практиці центральних банків. І, як правило, такі керівники ЦБ йдуть у відставку», - підкреслив він.

На думку експертів, потрібно змінювати кадровий склад і треба міняти філософію роботи Нацбанку, без чого вихід фінансової системи країни з кризи неможливий.