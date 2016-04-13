ЄС допоможе Україні подолати торговельну агресію Росії - Мінекономрозвитку

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі за результатами першого дня засідання Комітету асоціації Україна-ЄС.

“Ми готові зробити за результатами засідання операційні висновки для подальшого виконання. Я б хотіла відзначити кілька важливих, принципових речей. Ми вважаємо, що Угода про асоціацію та її торгова частина - це не тільки торгова угода, це і дороговказ, і амбітний план, і драйвер внутрішніх реформ в Україні. Додатковий фактор залучення іноземних інвестицій не тільки з ЄС, а й із інших країн, які вкрай важливі зараз для економіки України", - передає прес-служба відомства слова торгового представника Наталії Микольської.

Крім того, під час засідання сторони відзначили приріст у 2016 році обсягів експорту в ЄС продовольчих товарів та напоїв (+31%), а також споживчих товарів (+17%).

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Як повідомляв УНІАН, делегації США, Канади, Євросоюзу і Туреччини підтримали претензії України до Росії щодо заборони на транзит українських вантажів російською територією, введеної владою РФ у січні.

Росія ввела заборону на транзит українських вантажів із 4 січня цього року в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року. Заборону транзиту було введено після повного ембарго на експорт продовольства з України до Росії.

Проїзд залізничного та автомобільного транспорту через українсько-російський кордон було повністю заблоковано. У зв'язку з цим Україні довелося використовувати обхідні маршрути - через Білорусь і Середню Азію, а також організовувати спеціальні конвої для вантажного транспорту, що прямує російською територіє транзитом до Казахстану та інших країн Азії.

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Разом з тим, на початку лютого Росія заборонила транзит вантажівок, які вже увійшли на територію Росії. До 25 лютого за тимчасовою домовленістю між Україною і Росією було введено режим «їду додому», що дозволив українським вантажівкам повернутися в Україну.