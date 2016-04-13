НАБУ закрило справу проти Гонтаревої про виведення коштів її родичами з "Дельта Банку"

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти голови Національного банку України Валерії Гонтаревої про можливе виведення коштів її родичами з "Дельта Банку", що ліквідується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі бюро, кримінальне провадження, зареєстроване 16 грудня 2015 року за фактом зловживання керівництвом Національного банку України службовим становищем закрито 12 квітня 2016 року постановою детектива Національного бюро на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального злочину.

Раніше, наприкінці лютого, Національний банк повідомляв про передачу всіх документів щодо рахунків сім'ї голови НБУ Валерії Гонтаревої у «Дельта Банку» Національному антикорупційному бюро України, пропонуючи всім охочим звернутися із запитом до цієї установи і дізнатися цікаву інформацію.

Також «Дельта Банк», що ліквідується, отримав дозвіл від невістки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої на розкриття банківської таємниці й 12 лютого оприлюднив інформацію про стан її рахунків до і в період введення в банк тимчасової адміністрації.

За інформацією банку, станом на 3 березня 2014 року, за рік до введення тимчасової адміністрації в «Дельта Банку», на ім'я Валерії Владиславівни Гонтаревої було відкрито 5 банківських рахунків в національній та іноземній валютах, у тому числі 4 поточних і 1 депозитний рахунок.

Загальна сума коштів, що надійшла на зазначені рахунки після їх відкриття, становила 406 тис. грн. Станом на 3 березня 2015 року або в день введення тимчасової адміністрації в «Дельта Банк» залишок коштів на рахунках Гонтаревої В. В. становив 169,9 тис. грн, таким чином, і розмір належного Гонтаревій гарантованого відшкодування через Фонд гарантування склав таку саму суму.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в ряді ЗМІ з'явилася інформація про початок розслідування Національним антикорупційним бюро України щодо голови НБУ Валерії Гонтаревої через оформлений на її сина депозит у «Дельта Банку». Національний банк повідомив, що не отримував повідомлень про таке розслідування від самого бюро, проте запевнив у готовності надати всебічну допомогу в проведенні цього розслідування.

Згодом Національне антикорупційне бюро України повідомило, що не веде розслідування кримінального провадження щодо голови НБУ, але при цьому здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами регулятора.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку», 8 жовтня 2015 року. З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.