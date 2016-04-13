НАБУ закрило справу проти Гонтаревої про виведення коштів її родичами з "Дельта Банку"
Кримінальне провадження, зареєстроване 16 грудня 2015 року за фактом зловживання керівництвом Нацбанку службовим становищем, закрито 12 квітня 2016 року.
Національне антикорупційне бюро закрило справу проти голови Національного банку України Валерії Гонтаревої про можливе виведення коштів її родичами з "Дельта Банку", що ліквідується.
Як повідомили УНІАН у прес-службі бюро, кримінальне провадження, зареєстроване 16 грудня 2015 року за фактом зловживання керівництвом Національного банку України службовим становищем закрито 12 квітня 2016 року постановою детектива Національного бюро на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального злочину.
Раніше, наприкінці лютого, Національний банк повідомляв про передачу всіх документів щодо рахунків сім'ї голови НБУ Валерії Гонтаревої у «Дельта Банку» Національному антикорупційному бюро України, пропонуючи всім охочим звернутися із запитом до цієї установи і дізнатися цікаву інформацію.
Також «Дельта Банк», що ліквідується, отримав дозвіл від невістки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої на розкриття банківської таємниці й 12 лютого оприлюднив інформацію про стан її рахунків до і в період введення в банк тимчасової адміністрації.
За інформацією банку, станом на 3 березня 2014 року, за рік до введення тимчасової адміністрації в «Дельта Банку», на ім'я Валерії Владиславівни Гонтаревої було відкрито 5 банківських рахунків в національній та іноземній валютах, у тому числі 4 поточних і 1 депозитний рахунок.
Загальна сума коштів, що надійшла на зазначені рахунки після їх відкриття, становила 406 тис. грн. Станом на 3 березня 2015 року або в день введення тимчасової адміністрації в «Дельта Банк» залишок коштів на рахунках Гонтаревої В. В. становив 169,9 тис. грн, таким чином, і розмір належного Гонтаревій гарантованого відшкодування через Фонд гарантування склав таку саму суму.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в ряді ЗМІ з'явилася інформація про початок розслідування Національним антикорупційним бюро України щодо голови НБУ Валерії Гонтаревої через оформлений на її сина депозит у «Дельта Банку». Національний банк повідомив, що не отримував повідомлень про таке розслідування від самого бюро, проте запевнив у готовності надати всебічну допомогу в проведенні цього розслідування.
Згодом Національне антикорупційне бюро України повідомило, що не веде розслідування кримінального провадження щодо голови НБУ, але при цьому здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами регулятора.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку», 8 жовтня 2015 року. З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.