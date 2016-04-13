Рада відхилила законопроект про довіру між позичальниками і кредиторами, передбачений меморандумом із МВФ

Верховна Рада України відхилила законопроект про відновлення довіри між позичальниками і кредиторами, що сприятиме відновленню кредитування в Україні та є структурним маяком у рамках меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення довіри між позичальниками і кредиторами» (№2286а) набрав лише 202 голоси при необхідному мінімумі в 226 голосів, віце-спікер Андрій Парубій запропонував направити документ до комітету для підготовки до повторного першого читання.

Однак ця пропозиція Парубія набрала лише 211 голосів, а подальша пропозиція повернути документ суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання – тільки 215 голосів, у зв'язку з чим віце-спікер оголосив законопроект відхиленим.

Представляючи законопроект, заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак зазначив, що цей закон допоможе вирішити проблемні питання, що перешкоджають відновленню кредитування української економіки, і повідомив, що профільний комітет підтримує законопроект і пропонує прийняти його за основу.

«У законопроекті ми усунули схеми незаконного виведення майна з-під обтяження банком, забезпечили договірне врегулювання порядку розміщення та зняття коштів із депозитних рахунків банківських установ, чітко визначили умови припинення поруки, виключили можливість використання соціальних гарантій держави для ухилення від повернення кредиту тощо», - сказав Демчак.

Як раніше пояснювали в Національному банку України, ухвалення цього закону сприятиме здешевленню кредитних ресурсів, зниженню кількості проблемних кредитів, збільшенню обсягів кредитування банками реального сектору економіки, а також є структурним маяком у рамках меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку України, для відновлення кредитування банківською системою потрібні п'ять важливих чинників, включаючи наявність капіталу і ліквідності, платоспроможних позичальників, конкурентних кредитних продуктів і адекватного захисту прав кредиторів.

Банківська система України, за оцінками фінансистів, на поточний момент володіє достатнім обсягом доступної для кредитування ліквідності, проте банки не ризикують спрямовувати кошти на довгострокове кредитування в силу ряду причин, включаючи низький рівень інвестиційної привабливості України, ризики платоспроможності позичальників, значний обсяг проблемних кредитів і ризики судової системи.

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Раніше Національний банк повідомляв, що очікує відновлення кредитування не раніше середини літа 2016 року за умови ухвалення ряду законів щодо захисту прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи роботи правоохоронних органів із проблемними позичальниками.