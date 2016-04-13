Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,45 за долар

У середу, 13 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,30/25,45 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,7280/28,8950 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3850/0,3880 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,4533 грн/дол., на цю годину було укладено 24 угоди на суму 7,66 млн дол.