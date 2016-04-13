Політична криза в Україні загальмувала отримання фінансової допомоги ЄС - Томбінський

Політична криза в Україні, що вибухнула з початку року через відставку кількох міністрів, а також спробами переформатувати парламентську коаліцію і склад уряду, загальмувала надання нашій країні допомоги міжнародними кредиторами, зокрема Європейським Союзом.

Про це голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський сказав у ході прес-конференції, присвяченої підписанню угоди про фінансування німецьким банком розвитку KfW проекту модернізації системи водопостачання в Чернівцях.

Зокрема, він зазначив, що ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд так і не відновив програму фінансової допомоги Україні, від якої залежать програми інших міжнародних кредиторів нашої країни.

«Макрофінансова допомога Євросоюзу Україні пов'язана з відновленням програми фінансування МВФ. Крім того, нам також потрібно знати, кому позичити гроші, оскільки ми вже понад два місяці перебуваємо у невизначеній ситуації. Це час, який Україна втрачає, тут слід, у першу чергу, питати українських громадян, що вони думають про це. Ми як дипломати, як партнери України, є зовнішнім фактором для українського політичного процесу», - наголосив Томбінський.

Читайте такожМВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України та інфляції

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про рішення подати у відставку після політичної кризи, що виникла з початку року і була спровокована відставкою кількох міністрів, а також спробами переформатувати парламентську коаліцію.

Сьогодні, 13 квітня, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман повідомив, що у четвер, 14 квітня, Верховна Рада може проголосувати за призначення нового уряду.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

На сьогодні йде другий перегляд програми, результатом чого має стати схвалений меморандум між владою і Радою директорів МВФ.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.