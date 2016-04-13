У майбутнього керівника Мінфіну знайшли дві компанії в Лондоні

Заступник голови Адміністрації Президента Олександр Данилюк виявився вказаним в якості директора одразу двох компаній в Лондоні - Rurik Real Estate Investment Limited та Cee Investment & Advisory LLP.

Про це повідомляє Экономическая правда з посиланням на сторінку Facebook представника організації "Громадський контроль" Ігоря Прохоренко.

"Компанію Rurik Real Estate Investment Limited було зареєстровано в Лондоні 16 травня 2007 року зі статутним капіталом 40 фунтів. З моменту реєстрації компанії, її директором вказано Олександра Данилюка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до зазначеної класифікації, компанія займається управлінням нерухомістю за винагороду або на договірній основі.

При цьому, на момент 31 грудня 2014 року на рахунках компанії було 457,6 тисячі фунтів стерлінгів (653 тисячі доларів).

"Компанія CEE Investment & Advisory LLP була зареєстрована в Лондоні 3 липня 2009 року, за тією ж адресою, що і Rurik Real Estate Investment Limited (Marys Grove 1). У цій компанії Олександр Данилюк також числиться директором з моменту її реєстрації", - підкреслює видання.

При цьому, про даних компаніях, як і про 457,6 тисячі фунтів стерлінгів на рахунку Rurik Real Estate Investment Limited немає жодних відомостей у деклараціях Данилюка.

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Зазначається, що Олександр Данилюк розглядається в якості міністра фінансів в новому Кабінеті Міністрів на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом.