Нацбанк посилив контроль за витоком капіталу за кордон

Національний банк України посилив контроль за витоком капіталу за кордон, зобов'язавши банки, що мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, вести спеціальні реєстри за валютними операціями.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №247, яка набуває чинності з 15 квітня, банки зобов'язані вносити до таких реєстрів інформацію про купівлю іноземної валюти, переказ валюти за межі України, переказ коштів у гривнях на користь нерезидентів через відкриті банкам-нерезидентам кореспондентські рахунки в гривнях, а також переказ коштів на користь нерезидентів через свої філії на території інших держав.

Як пояснює НБУ, раніше вимога щодо формування такого реєстру була встановлена листом регулятора, згідно з яким НБУ не мав правових підстав для застосування заходів впливу до банків, які допускають помилки при формуванні реєстру. Затверджена постанова надає такі правові підстави.

Крім того, як зазначається у повідомленні НБУ, постанова розширює можливості регулятора для блокування підозрілих фінансових операцій, що сприятиме запобіганню непродуктивному відтоку капіталу за кордон.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року становив 43,371 млрд дол. Майже третина, або 11,745 млрд дол., інвестицій припадає на Кіпр, який є популярним офшором, що використовується українським бізнесом для повернення капіталу з мінімальними податковими втратами.