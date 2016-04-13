Саакашвілі в 2015 році заробив лише 38,6 тисяч гривень, так і не купивши машину

Декларація Саакашвілі оприлюднена на сайті Одеської ОДА.

Згідно з декларацією, загальна сума доходу колишнього президента Грузії в 2015 році склала 38 тисяч 601 гривню, всю суму становить зарплата. Водночас сім'я Саакашвілі – дружина і двоє синів – в минулому році ніяких доходів не отримували.

У власності у Саакашвілі перебувають дві земельні ділянки загальною площею близько 7320 квадратних метрів, а також житловий будинок площею 97 квадратних метрів. У власності сім'ї політика також є квартира площею 754 квадратних метра.

Крім того, глава Одеської ОДА, як і члени його сім'ї, не володіють якими-небудь транспортними засобами.

Водночас на банківських рахунках Саакашвілі знаходяться 129,95 тисяч гривень, внесені у цьому році, і ще 57 тисяч доларів (в іноземному банку). На рахунках у сім'ї чиновника утримуються 48 тисяч євро.

Варто відзначити, що в кінці березня журналісти помітили у Саакашвілі новий золотий iPhone і Mercedes за 4 мільйони.

Як повідомляв УНІАН, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі був призначений головою Одеської облдержадміністрації в кінці травня 2015 року. Спеціально заради цього президент України надав йому українське громадянство.