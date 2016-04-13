Резерви Фонду гарантування вкладів скоротилися майже на 13%
14:59, 13 квітня 2016Фінанси
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З початку року обсяг фінансових ресурсів Фонду скоротився на 23,7%.
REUTERS
Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2016 року склав 10,746 мільярда гривень, що на 1,590 мільярда гривень, або на 12,9%, менше показника на 1 березня.
Як повідомляється на сайті фонду, з початку року обсяг його фінансових ресурсів скоротився на 3,338 мільярда гривень, або на 23,7%.
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Як повідомляв УНІАН, обсяг ресурсів Фонду гарантування на 1 березня 2016 року становив 12,336 мільярда гривень, що на 1,213 мільярда гривень, або на 9% менше за показник на 1 лютого.
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